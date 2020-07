''The Boys'' na nowym szalonym klipie i z zamówieniem na 3. sezon 0

Podczas panelu na Comic Con At Home poświęconemu The Boys platforma opublikowała typowo zwariowany klip w stylu serialu, a także ujawniła, iż produkcja otrzymała przedłużenie na sezon kolejny – i to przed premierą sezonu drugiego!

fot. materiały prasowe

Taką informację przekazali producenci wykonawczy serialu – Seth Rogen i Evan Goldberg. Oprócz tego ogłosili także, że powstaje nowy program o produkcji Prime Rewind: Inside the Boys, który poprowadzi Aisha Tyler. Będzie to show z udziałem członków obsady, ekipy odpowiedzialnej za produkcję, a także innych gości specjalnych. Jego emisja co tydzień wraz z nowym odcinkiem serialu.

Poniżej zerknijcie jak prezentuje się wspomniany klip. Oczywiście krwi nie brakuje.

Serial The Boys jest adaptacją komiksu o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robinsona. Ukazuje on nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

W drugim sezonie nasi bohaterowie uciekają przed prawem ścigani przez superbohaterów. Muszą się przegrupować, opracować plan i rozpocząć walkę z Vought.

Poniżej nowy plakat promujący produkcję.

Premiera nowych odcinków The Boys już 4 września 2020 roku na Amazonie.

Źrodło: comingsoon