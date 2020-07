Paramount Pictures zmienia daty premier swoich filmów - ''Ciche miejsce 2'' dopiero w 2021 roku! 0

Sytuacja związana z pandemią koronwirusa wcale się nie normuje. Ludzie pomimo częściowo otwartych kin nie zmierzają do nich tłumnie, nic więc dziwnego, iż największe wytwórnie filmowe co rusz decydują się na kolejne przesunięcia premier swoich najbardziej oczekiwanych filmów. Teraz swoje zmiany w harmonogramie ogłosiła wytwórnia Paramount Pictures.

Zmiany w datach premier są naprawdę znaczące. Bardzo oczekiwana kontynuacja filmu Ciche miejsce z 2018 roku, która już po zmianie miała wejść do kin na początku września teraz na szklanych ekranach pojawi się dopiero 23 kwietnia 2021 roku, a więc na ponad rok od pierwotnej daty.

Również bardzo długo oczekiwana kontynuacja filmu Top Gun nosząca tytuł Top Gun: Maverick z Tomem Cruisem w roli głównej została przesunięta. Nowych przygód Pete Mitchella nie obejrzymy w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, a dopiero latem przyszłego roku – dokładnie 1 lipca.

Swoje zmiany w kalendarzu premier studia Paramount Pictures zaliczyły także czwarta część filmu Jackass, która przesunięta została z 2 lipca na 3 września 2021 roku oraz Sonic the Hedgehog 2. Kontynuacja filmu o sympatycznym niebieskim jeżu zawita do kin dopiero 8 kwietnia 2022 roku.

Inne filmy z nową datą premiery to Under the Boardwalk, który zadebiutuje 22 lipca 2022 roku i The Tiger’s Apprentice. Jego premiera teraz to 10 luty 2023 rok (wcześniej był 11 luty 2022 rok).

Naprawdę wierzymy, że nie ma takich wielkich wrażeń związanych z oglądaniem filmów, jak te których doświadczamy siedząc w kinowej sali. Zależy nam na tym, dlatego też czekamy, aż nadejdzie odpowiedni czas, aby publiczność na całym świecie znów bez przeszkód mogła cieszyć się oglądaniem filmów Paramount Pictures na dużym ekranie. powiedzieli w swoim oświadczeniu prezes Paramount Chris Aronson i Mark Viane – odpowiedzialny za międzynarodową kinową dystrybucję

Źrodło: The Hollywood Reporter