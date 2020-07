Biografia Arethy Franklin przesunięta na styczeń 2021 0

Fani Arethy Franklin będą musieli poczekać nieco dłużej na film biograficzny o życiu legendarnej artystki. Premiera filmu Respect została przesunięta na styczeń 2021 roku.

Film Respect miał pojawić się w wybranych kinach jako limitowana premiera w Boże Narodzenie, 25 grudnia 2020 roku. Dzięki temu produkcja mogłaby startować w wyścigu o przyszłoroczne Oscary. Z racji tego, że pandemia nieco pozmieniała plany Amerykańskiej Akademii Filmowej, producenci postanowili opóźnić premierę filmu.

Premiera filmu biograficznego Respect wejdzie do kin 15 stycznia, w dzień urodzin Martina Luthera Kina.

W roli głównej zobaczymy Jennifer Hudson, która może okazać się jedną z pretendentek do zdobycia Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę Arethy Franklin. Oprócz niej w obsadzie aktorskiej produkcji są także: Forest Whitaker, Marlon Wayans i Mary J. Blige. Przed kilkoma tygodniami pokazano pierwszy zwiastun filmu, który zdobył pozytywne recenzje. Jeśli nie mieliście okazji go zobaczyć, to poniżej możecie to zmienić.

Aretha Franklin nazywana była "Królową soulu". W swojej wielkiej karierze zdobyła 18 nagród Emmy i jako pierwsza kobieta w historii została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame. Jej największymi przebojami są "Respect" oraz "I Say a Little Prayer".

Źrodło: AceShowBiz