(Prawdopodobnie) finałowy zwiastun "Nowych mutantów" z Comic Conu 0

W sieci pojawił się nowy zwiastun komiksowego widowiska Nowi mutanci. Prawdopodobnie jest to ostatnia zapowiedź przed premierą wyczekiwanego filmu.

Nowi mutanci, czyli jeden z najbardziej zagadkowych filmów ostatnich lat prawdopodobnie niebawem wreszcie zostanie zaprezentowany światu. Od miesięcy trwają opóźnienia związane z premierą, jednak wydaje się, że aktualna data premiery jest tą właściwą. Jeśli ponownie nic nie stanie na drodze ostatniemu z filmów o X-Menach od 20th Century Fox, to powinniśmy go zobaczyć już 28 sierpnia.

Dzisiaj prezentujemy Wam nowy zwiastun, który został pokazany w sieci z racji trwającego wydarzenia Comic-Con at Home.

Pierwotnie Nowi mutanci mieli wejść na ekrany kin już w 2018 roku. Wówczas studio 20th Century Fox nie do końca zgadzało się z wizją reżysera, co spowodowało opóźnienia. Kolejną komplikacją okazały się negocjacje, a następnie podpisanie umowy pomiędzy Disneyem, a Foxem. Obecnie problemem jest panująca na świecie pandemia koronawirusa.

Nowi mutanci to oryginalny thriller, którego akcja rozgrywa się w odciętym od świata szpitalu, gdzie na obserwacji psychiatrycznej przetrzymywana jest grupa młodych mutantów. Gdy dojdzie do serii dziwnych, niewytłumaczalnych zdarzeń, nowi mutanci zmuszeni będą stanąć do walki o przetrwanie, a decydującą próbę przejdą zarówno ich nowo nabyte moce, jak i więzy przyjaźni.