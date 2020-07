DOCS AGAINST prezentuje filmy z Konkursu Polskich Filmów Dokumentalnych! 0

Każdego roku w programie Millennium Docs Against Gravity pojawiają się doskonałe filmy polskie, często biorące także udział w Konkursie Głównym. Najwyższa jakość polskiego kina dokumentalnego i różnorodność tematów poruszanych przez reżyserki i reżyserów zasługują na szczególne uznanie. Dlatego po raz pierwszy w historii festiwalu Millennium Docs Against Gravity pojawi się Konkurs Polskich Filmów Dokumentalnych. Do rywalizacji o tytuł Najlepszego Filmu Polskiego zostało zakwalifikowanych 11 tytułów.

Historia kultowego składu hip-hopowego, opowieść o Krystianie Lupie czy ucieczka z toksycznego małżeństwa – to jedynie wybrane tematy poruszane przez polskich twórców w filmach, które zostaną pokazane w tym roku na festiwalu.

W podróż na ursynowskie blokowisko z lat 90. zabiera widzów Bartosz Paduch w filmie Skandal. Ewenement Molesty („Scandal”), który będzie miał na festiwalu swoją światową premierę. Członkowie kultowego dla polskiej sceny muzycznej składu opowiadają o miłości do tworzenia muzyki, która była powiewem świeżości w Polsce tamtego okresu, oraz o późniejszym sukcesie i rozpadzie składu. Do świata innego wybitnego artysty zapraszają Dorota Wardęszkiewicz i Piotr Stasik (reżyser 21 x Nowy Jork) w filmie "Tego nie da się wyreżyserować" ("This Cannot Be Directed"). Przyglądają się uważnie próbom do spektaklu Krystiana Lupy, powoli odkrywając budzącą kontrowersje metodę pracy wybitnego reżysera z aktorami. Film także będzie miał swoją światową premierę podczas Millennium Docs Against Gravity. Kolejnym fascynującym portretem artysty jest Z wnętrza („From Within”) w reżyserii Cezarego Grzesiuka, Tomasza Szwana i Krystiana Kamińskiego. O historii Beksińskich wiele już powiedziano. Dążąc do odkrycia prawdziwego oblicza tej rodziny, reżyserzy postanowili oddać w całości głos samym zainteresowanym. Wracają do bogatej kolekcji archiwalnych filmów nagranych przez Zdzisława Beksińskiego i odkrywają zupełnie nową, świeżą perspektywę. Film miał światową premierę podczas festiwalu Nowe Horyzonty.

O relacjach między ludźmi opowiadają dwa niezwykle polskie filmy, które widzowie będą mieli okazję zobaczyć podczas Millennium Docs Against Gravity. Nowe życie pragnie rozpocząć 69-letnia Jola, bohaterka "Lekcji miłości" („Lessons of Love”) Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei. Uwalnia się z wieloletniego toksycznego związku i wraca do rodzinnego Szczecina. Tam poznaje nową miłość i postanawia spełnić swoje marzenia. Światowa premiera filmu odbyła się na prestiżowym festiwalu IDFA w Amsterdamie. Za to z parami o różnym stażu postanowiła porozmawiać Dorota Proba w filmie „Między nami” („Between Us”). Bohaterowie odkrywają przed nią największe lęki, ale też radość płynącą z bycia razem. Historie przepełnione poczuciem humoru składają się na intymny obraz codzienności związków. Ciekawostka: Dorota Proba jest od wielu lat autorką niepowtarzalnych zwiastunów naszego festiwalu.

W zupełnie innym miejscu świata zespół himalaistów wyrusza, żeby wejść na niezdobytą dotąd ścianę wschodnią Góry Jannu, zwaną Khumbakarną. Dołącza do nich Eliza Kubarska (reżyserka K2. Dotknąć nieba) w Ścianie cieni (The Wall of Shadows). Razem stawiają czoła trudnościom, jakie przygotowała dla nich święta góra Szerpów. Film będzie miał swoją europejską premierę na festiwalu. W ekstremalną podróż wybrał się także Maciej Cuske, który w filmie „Wieloryb z Lorino” („The Whale from Lorino”) pokazuje Rosjan, Czukczów i Eskimosów żyjących wspólnie na Półwyspie Czukockim. Jednym z rytuałów, które łączą tę wspólnotę, są krwawe polowania na zagrożone wyginięciem wieloryby. Film miał swoją premierę na festiwalu IDFA. Niewykluczone, że do równie odległego miejsca mógłby dotrzeć także bohater filmu Marcina Borchardta „Tony Halik” („Tony Halik”). To opowieść o podróżniku i dziennikarzu, którego życie stało się legendą i nikt nie wie w ilu procentach prawdziwą. Znał wszystkich, wszystkich filmował, wszyscy chcieli z nim rozmawiać: Fidel Castro, królowa Elżbieta, Evita Peron, Richard Nixon. Za swoją pasję i pogoń za marzeniami musiał jednak zapłacić. Film będzie miał na festiwalu swoją światową premierę. Z kolei Agnieszka Zwiefka w „Bliznach” („Scars”) poznaje historię Vetrichelvi, która miała zaledwie 17 lat, gdy wstąpiła do terrorystycznej organizacji Tamilskich Tygrysów podczas wojny domowej na Sri Lance. Razem ze swoją bohaterką reżyserka szuka odpowiedzi na pytanie, jak zacząć nowe życie po opuszczeniu organizacji terrorystycznej? Film miał swoją światową premierę na One World – International Human Rights Documentary Film Festival w Pradze.

Polscy twórcy pokazują także w swoich filmach różne oblicza choroby i zmagania bohaterów z odchodzeniem oraz z cierpieniem najbliższych. „Powiedz tak lub nie” („Say Yes / No”) Pawła Hejbudzkiego to z jednej strony historia Eweliny i jej przyjaciółki Grażyny, które wspierają się w codziennej walce o kontakt z synami przebywającymi w jedynej w Polsce warszawskiej Klinice Budzik, znanej z cudownych wybudzeń ze śpiączki pourazowej. Z drugiej strony to opowieść o sytuacji kobiet, na których barkach często leży wychowanie i opieka nad dziećmi, bez względu na ich możliwości psychiczne czy chęć realizowania także swoich pragnień. Film będzie miał swoją światową premierę na festiwalu. Równie intymny portret ludzkich emocji, które pojawiają się w sytuacji choroby, pokazuje Aleksandra Kutz w filmie "Jeszcze zdążę" („The Time Busters”). To opowieść o osobach, które mieszkają w hospicjum i muszą w obliczu zbliżającego się końca życia przemyśleć, jakie wartości mają dla nich największe znaczenie. Film będzie miał swoją światową premierę na festiwalu.

Filmy w Konkursie Polskich Filmów Dokumentalnych mają szansę na Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego oraz na Nagrodę za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim od studia Smakjam. Smakjam to studio postprodukcyjne z siedzibami w Warszawie i Londynie, które od ponad 13 lat zajmuje się opowiadaniem najróżniejszych historii. Specjalizuje się w postprodukcji obrazu i dźwięku produkcji telewizyjnych, filmowych i reklamowych w ramach współpracy zarówno z międzynarodowymi koncernami medialnymi, organizatorami kampanii społecznych, jak i obiecującymi niezależnymi twórcami, którzy są na początku swojej kariery. Smakjam to kilkudziesięciu pasjonatów, którzy znają wszelkie tajniki korekcji barwnej, conformingu, montażu, tworzenia scenariuszy i oprawy audiowizualnej kampanii promocyjnych oraz na co dzień pracują z ponad 20 językami.