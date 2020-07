Czuły, intymny, dowcipny - dokument "xABo: Ksiądz Boniecki” od dziś w kinach! 0

Czuły, dowcipny, mądry – takie słowa padają najczęściej w recenzjach autorskiego dokumentu Aleksandry Potoczek xABo: Ksiądz Boniecki, który dziś (w przeddzień urodzin księdza) trafia do kin!

W dużej mierze sfinansowany z publicznej zbiórki, xABo: Ksiądz Boniecki sam też jest odpowiedzią: na tęsknotę za przewodnikiem, niezawodnym i niestrudzonym towarzyszem drogi przez coraz bardziej wyboistą i niepewną rzeczywistość. Jego mądrość, niezależność i uczciwość są dziś potrzebne bardziej, niż kiedykolwiek. Choć jest solą w oku instytucji Kościoła, która zobowiązała go do milczenia (ma zakaz wypowiedzi w mediach – poza "Tygodnikiem Powszechnym", gdzie stale ukazują się jego artykuły), ksiądz Boniecki pisze książki, jeździ na spotkania z czytelnikami, spotyka się z potrzebującymi. Wspiera swoim autorytetem, przynosi pocieszenie i daje nadzieję tym, którzy ją tracą. Z postawy bohatera, z jego stosunku do ludzi i świata, xABo: Ksiądz Boniecki wywodzi rodzaj dalekich od dogmatu przykazań, tworzy przewodnik po uczciwym dobrym życiu, w którym, po pierwsze: należy wybaczać.

7 powodów, dla których warto obejrzeć ten film:

1. Niezwykły, wyjątkowo intymny portret księdza Adama Bonieckiego.

2. Dokument pełen dowcipu, mądrości i refleksji.

3. Uhonorowany na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym Nagrodą im. Macieja Szumowskiego za „szczególną wrażliwość na sprawy społeczne”.

4. Wyważony głos w dyskusji o polskim Kościele.

5. Muzykę do filmu skomponowała Hania Rani, wokalistka i pianistka, pięciokrotnie nominowana do Fryderyków.

6. Połowa z liczącego 500 tysięcy złotych budżetu filmu pochodziła z internetowej zbiórki (tzw. crowdfunding), co pozwoliło na dokończenie trwającej ponad 3 lata produkcji.

7. Producentem filmu jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. „Tygodnik” to obecnie jedyne medium, gdzie ksiądz Boniecki może wypowiadać się publicznie.