''Kraina Lovecrafta'' z finałowym zwiastunem 0

Na HBO zmierza ciekawy serial Kraina Lovecrafta, będący połączeniem dramatu i horroru z potworami żywcem wyjętymi z powieści H.P. Lovecrafta. Wspomniana stacja właśnie opublikowała finałową zapowiedź produkcji wraz z ruchomą grafiką promującą serial.

Produkcja ta oparta jest na powieści Matta Ruffa z 2016 roku. Za jej produkcję odpowiada J.J. Abrams i Jordan Peele – panowie doskonale znani fanom mrocznych produkcji oraz Warner Bros Television. Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Misha Green.

Fabuła serialu rozgrywa się w latach 50. XX wieku. Główny bohater to Atticus Freeman, który wraz z wujem George’m i swoją przyjaciółką Letitią wyrusza w podróż, której celem jest odnalezienie jego ojca. Atticus to wielki fan science fiction walczący z rasizmem. Podczas swojej wyprawy on i jego towarzysze będą musieli zmierzyć się nie tylko z nietolerancja rasową, ale i z przerażającymi potworami.

W obsadzie aktorskiej znajdują się Jonathan Majors jako Atticus Freeman, Jurnee Smollett-Bell jako Letitia Dandridge, Courtney B. Vance jako George Black, Jamie Neumann jako Hillary, Erica Tazel jako Dora Freeman, Mac Brandt jako Lancaster, Wunmi Mosaku, Aunjanue Ellis, Michael Kenneth Williams, Abbey Lee, Tony Goldwyn, Jamie Harris, Jamie Chung i Jordan Patrick Smith.

Kraina Lovecrafta zadebiutuje już 16 sierpnia 2020 roku. Serial składa się z dziesięciu odcinków.

Źrodło: darkhorizons.com