Sterling Archer powraca - zobaczcie zwiastun 11. sezonu animowanego serialu ''Archer'' 0

Popularny serial animowany Archer dostępny na platformie Netflix doczekał się już 10 sezonów. Jednak na tym nie koniec. W sieci właśnie pojawiła się zapowiedź kolejnych odcinków, na które fani produkcji czekali od zeszłego roku.

Zwiastun ukazał się w ramach trwającego Comic Con At Home. Oprócz niego ujawniona została także data premiery nowej serii. 11 sezon serialu Archer na kanale FXX zadebiutuje już 16 września 2020 roku.

Archer to serial animowany przedstawiający losy pracowników Tajnej Agencji Wywiadowczej (ISIS). Jednym z nich jest tytułowy bohater Sterling Archer, tajny agent, który jest bardzo uprzejmy, ale zarazem próżny i zbyt pewny siebie. Archer ma bardzo mało męski pseudonim jak na agenta – Księżna. Poza tym niewiele mu w życiu wychodzi oprócz bycia szpiegiem. Jest pełen nieprzyzwoitego i absurdalnego humoru. Archer uwikłany zostaje w gęstą sieć intryg i popada w konflikt z mafijnymi bossami. W serialu mnóstwo jest tajemniczych zagadek, nie stroni on także od narkotyków i prostytucji.

W 11 sezonie Archer powraca do szpiegowskiego świata po trzech latach nieobecności spowodowanej śpiączką. Wiele się przez ten czas zmieniło, jednak Archer jest przekonany, iż powrót do starych metod pracy to tylko kwestia czasu. Jednak czy zmian tych chce reszta zespołu? Nie wszyscy są gotowi na jego powrót.

Twórcą serialu jest Adam Reed, a Matt Thompson obejmuje funkcję producenta wykonawczego. W obsadzie głosowej powrócą H. Jon Benjamin, Aisha Tyler, Jessica Walter, Chris Parnell, Amber Nash i Lucky Yates.

Źrodło: comingsoon