Pierwsze spojrzenie na nowy pełnometrażowy film z Fineaszem i Ferbem 0

Disney+ już jakiś czas temu zapowiedział, iż w przygotowaniu jest drugi pełnometrażowy film oparty o popularny serial animowany. Na tegorocznej domowej wersji wydarzenia jakim jest Comic Con dostaliśmy pierwsze spojrzenie na tą produkcję w formie wideo z otwierającą piosenką Such A Beautiful Day w wykonaniu Ashley Tisdale.

Nowa animowana produkcja zatytułowana jest Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe. Pierwszy pełnometrażowy film rozgrywający się w tym uniwersum powstał w 2011 roku i nosi tytuł Fineasz i Ferb: Podróż w drugim wymiarze.

Poniżej wspomniane wideo.

Fineasz i Ferb to dwaj przyrodni bracia z całą masą zwariowanych pomysłów, które codziennie starają się zrealizować. Wykorzystując każdy wolny dzień wakacji, Fineasz i Ferb bez trudu tworzą mini maszynę do znikania, cyrk, wesołe miasteczko czy łódź podwodną, czym doprowadzają do wściekłości swoją nastoletnią siostrę Fretkę. Pupilkiem ich całej rodziny jest dziobak Pepe, który w rzeczywistości jest tajnym Agentem P walczącym ze złym doktorem Dundersztycem.

Za film odpowiadają twórcy serialu Dan Povenmire i Jeff 'Swampy' Marsh. W obsadzie głosowej powrócą Ashley Tisdale jako Fretka, Vincent Martella jako Fineasz, Caroline Rhea jako ich mama Linda, Dee Bradley Baker, Alyson Stoner, Maulik Pancholy, Bobby Gaylor oraz Olivia Olson. Innym głosem przemówi Ferb. Thomasa Brodie-Sangstera zastąpił David Errigo Jr.

Premiera filmu na platformie Disney+ już 28 sierpnia 2020 roku.

Źrodło: comingsoon