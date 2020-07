Nie żyje hollywoodzka legenda Olivia de Havilland 1

Nie żyje ostatnia wielka gwiazda filmu Przeminęło z wiatrem. W wieku 104 lat zmarła aktorka Olivia de Havilland.

Nie żyje legendarna hollywoodzka aktorka Olivia de Havilland. Kobieta zmarła w wieku 104 lat. Uchodziła za jedną z przedstawicielek tak zwanej Złotej Ery Hollywoodu i była czołową gwiazdą ekranu swojej epoki. Przyszła na świat w 1916 roku w Tokio, była starszą siostrą innej uznanej aktorki, Joan Fontaine. W swojej karierze była pięciokrotnie nominowana do Oscara. Po raz pierwszy w 1940 roku za rolę w widowisku Przeminęło z wiatrem.

Pierwszego Oscara zdobyła w 1947 roku dzięki roli w filmie To Each His Own. Drugą statuetkę zdobyła trzy lata później za film Dziedziczka. W 1960 roku została upamiętniona własną gwiazdą na Hollywood Walk of Fame.

Olivia de Havilland zmarła w swoim domu w Paryżu z przyczyn naturalnych.

Źrodło: MovieWeb