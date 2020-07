''The Walking Dead: World Beyond'' z nową datą premiery i pełnym zwiastunem 0

W ramach tegorocznego Comic Conu, który musiał mieć charakter domowy zaprezentowano pierwszy pełny zwiastun nadchodzącego trzeciego serialu z uniwersum The Walking Dead. Oprócz tego podano również nową datę premiery.

Pierwotnie serial The Walking Dead: World Beyond zadebiutować miał w kwietniu, jednak z powodu koronawirusa ekipie nie udało się ukończyć wszystkich postprodukcyjnych prac na czas. Teraz w panującym reżimie sanitarnym prace ukończono i podano nową datę premiery, która przypada na 4 października 2020 roku. Produkcja wyemitowana zostanie zaraz po finale 10 serii The Walking Dead.

Nowy projekt należący do uniwersum opowie nam historię pierwszego pokolenia jakiemu przyszło dorosnąć w całkowicie nowej dla niego rzeczywistości. Dla nich koniec świata jest początkiem. Zobaczymy jak wpłynie na nich nowy świat w jakim przyszło im dorosnąć i żyć. Jedni staną się bohaterami, a inni złoczyńcami. Wiadome jest to, że nie pozostanie nikt na kogo zachowanie nie wpłyną hordy spacerujących po ulicach żądnych mięsa truposzy.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie znajdują się Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Julia Ormond, Aliyah Royale i Annet Mahendru.

Serial ten ma być limitowaną produkcją, która zakończy się wraz z drugim sezonem. Pierwszy sezon serialu składa się z 10 odcinków. W Polsce będzie on dostępny na platformie Amazon Prime Video.

Źrodło: bloody-disgusting.com, yt