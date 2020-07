Wiemy kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu ''Thor: Love and Thunder''

Scenariusz do filmu Thor: Love and Thunder ukończono już około roku temu jednak do tej pory ekipie nie udało się wejść na plan. Początkowo plany te przesunęły inne zobowiązania reżysera Taiki Waititiego, następnie pandemia koronawirusa. Obecnie jak zdradza aktorka Natalie Portman ekipa planuje rozpocząć zdjęcia na początku przyszłego roku.