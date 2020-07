Będzie ''The Kissing Booth 3'' - film został już nakręcony 0

Zaledwie trzy dni temu na platformie Netflix swoją premierę miała druga część filmu The Kissing Booth, a w sieci już pojawiła się oficjalna zapowiedź trzeciej części.

Zdjęcia do The Kissing Booth 3 powstawały jednocześnie z częścią drugą. Akcja rozgrywać będzie się w czasie tych wakacji, które poprzedzają rozpoczęcie przez Elle studiów. Dziewczyna musi podjąć trudną decyzję. Ma do wyboru dwie szkoły – Harvard, gdzie studiuje Noah i Berkeley, gdzie przyjęty został jej przyjaciel Lee.

W The Kissing Booth poznaliśmy młodą, nieśmiałą dziewczynę Ellę, która wdaje się z zakazany romans ze szkolnym przystojniakiem Noahem Flynnem. Związek ten groził jej utratą najlepszego przyjaciela. W sequelu Elle Evans właśnie przeżyła najbardziej romantyczne lato w życiu u boku swojego odmienionego chłopaka, wcześniej owianego złą sławą awanturnika. Teraz Noah idzie na Harvard, a Elle wraca do liceum, gdzie czeka ją jeszcze jeden rok nauki. Dziewczyna staje przed nowymi wyzwaniami: z jednej strony związek na odległość, z drugiej nauka, by dostać się na wymarzoną uczelnię z najlepszym przyjacielem Lee. Dodatkowo wszystko komplikuje bliska przyjaźń z nowym, charyzmatycznym kolegą z klasy, Marco. Tymczasem Noah zaprzyjaźnia się z „idealną” koleżanką ze studiów, przez co Elle musi zdecydować, na ile mu ufa i do kogo tak naprawdę należy jej serce.

W obsadzie powracają Joey King, Jacob Elordi i Joel Courtney. Za reżyserię wszystkich części odpowiada Vince Marcello. Premiera The Kissing Booth 3 w przyszłym roku na Netflix.

