Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Peter Shinkoda oskarża szefa Marvela o usunięcie wątków azjatyckich z "Daredevila" 0

Daredevil był obecny na tegorocznym wirtualnym Comic-Conie. W wydarzeniu udział wziął między innymi aktor Peter Shinkoda, który mówił o bardzo kontrowersyjnych rzeczach związanych z rasistowskimi komentarzami byłego szefa telewizyjnego oddziału Marvela, Jepha Loeba.

Peter Shinkoda to aktor, który w popularnym komiksowym serialu Netfliksa i Marvela wcielał się w postać Nobu Yoshioki, ważnego członka organizacji Ręka. Mężczyzna opowiadał w trakcie panelu #SaveDaredevilCon o tym, jak pierwotnie głębokie relacje miały łączyć go z Madame Gao (postać graną przez Wai Ching Ho), jednak zdecydowano się porzucić te pomysły.

Jeph Loeb powiedział scenarzystom, aby nie pisali o Nobu i Gao. I to było powtarzane z wieloma scenarzystami i showrunnerami. Powiedział: "Nikogo nie interesują Chińczycy i inni ludzie z Azji. Powstały wcześniej trzy filmy Marvela, trylogia zatytułowana "Blade", gdzie Wesley Snipes zabija w każdym z filmów z 200 Azjatów. Każdy miał to gdzieś, więc nie piszcie o Nobu i Gao.

wyznał Shinkoda

To nie pierwszy raz, kiedy Jeph Loeb jest krytykowany za swoje podejście do mniejszości azjatyckich. Przy okazji serialu Iron Fist byłemu szefowi Marvela dostało się za obsadzenie w głównej roli Finna Jonesa. Poza tym Jeph Loeb swego czasu zdecydował się pojawić na Comic-Conie w stroju karate, co również nie zostało odebrane zbyt dobrze.

Peter Shinkoda został wsparty przez Raya Fishera, który od jakiegoś czasu przestał bać się głośno mówić o zachowaniach Jossa Whedona na planie zdjęciowym Ligi Sprawiedliwości.

Źrodło: Deadline