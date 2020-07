Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gwiazda serialu "The Umbrella Academy" zastąpi Kristen Bell w "Central Parku" 0

Wiemy kto będzie podkładał głos postaci Molly Tillerman z serialu Central Park. Dotychczasowa aktorka, czyli Kristen Bell zostanie zastąpiona przez gwiazdę serialu The Umbrella Academy.

W ostatnich tygodniach zaszło sporo zmian w obsadach aktorskich produkcji animowanych. Biali aktorzy zrezygnowali z grania postaci należących do mniejszości etnicznych. Jedną z takich aktorek była Kristen Bell, która do tej pory użyczała swojego głosu postaci Molly Tillerman z serialu Central Park. Twórcy serii zadecydowali, że jej miejsce zajmie Emmy Raver-Lampman, aktorka znana z serialu Netfliksa, The Umbrella Academy.

Po szeroko zakrojonym procesie castingowym, w wyniku którego wiele niesamowitych aktorek znalazło się na naszej liście do zarania Molly, nie możemy być bardziej podekscytowani, zaszczyceni i pewni tego, że znaleźliśmy idealne połączenie charakteru oraz głosu w osobie niesamowitej Emmy Raver-Lampman. Od chwili, gdy usłyszeliśmy Molly w jej wykonaniu, wiedzieliśmy, że to właściwy wybór.

czytamy w ogłoszeniu twórców

W skład zespołu kreatywnego, który poszukiwał nowej aktorki weszli Loren Bouchard, Josh Gad, Nora Smith, Halsted Sullivan i Sanjay Shah.

Central Park to animowana komedia muzyczna, w której Owen Tillerman i jego rodzina prowadzą niekonwencjonalne życie w tętniącym życiem nowojorskim Central Parku, którym dodatkowo mężczyzna zarządza. Zwariowana rodzinka musi jednak znaleźć sposób na odparcie ataku zamożnej dziedziczki fortuny, która chce w miejscu parku zbudować kolejne wieżowce i hotele.

Źrodło: TV Line