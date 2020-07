Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Krótkometrażowy odcinek "Ricka i Morty'ego" oraz zapowiedź kolejnego sezonu 0

W tym roku Comic-Con z wiadomych przyczyn musiał przyjąć nieco inną formę niż zazwyczaj. Mimo wszystko w internetowym wydarzeniu udział wzięło wielu twórców, aktorów, wytwórni czy stacji telewizyjnych. Jedną z nich był kanał Adult Swim, który za pośrednictwem sieci promował serial animowany Rick i Morty.

Adult Swim przygotowało dla fanów serialu kilka atrakcji. Jedną z nich była zapowiedź kolejnego sezonu popularnej produkcji dla dorosłych. Pokazano między innymi nieukończony jeszcze fragment jednego z nowych odcinków. Możecie obejrzeć go poniżej.

A to nie koniec. Adult Swim opublikowało również krótkometrażowy odcinek z nowymi przygodami tytułowych bohaterów – Ricka i Morty’ego. Epizod utrzymany w stylistyce anime możecie obejrzeć poniżej. Jego autorem jest Takashi Sano, a dubbing w całości jest japoński. To kolejny raz, kiedy Adult Swim i ludzie odpowiedzialny za realizację serialu współpracują z japońskimi twórcami. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję oglądać odcinek zatytułowany "Rick and Morty: Samurai & Shogun".

Jak oceniacie materiały promujące serię Rick i Morty pokazane na Comic-Con at Home?

Źrodło: Adult Swim