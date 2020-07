Wakacje z Bergmanem - nowy cykl w kinie Muranów 0

Bergman, mimo że autobiograficzny aż do granic ekshibicjonizmu, potrafi w swoich obrazach dotknąć filmowego absolutu. Tworzy kino totalne, które mierzy się z najpoważniejszymi problemami filozoficznymi, religijnymi i egzystencjalnymi.

Zapraszamy na pokazy filmów niekwestionowanego mistrza kina, Ingmara Bergmana!!

Harmonogram:

SIÓDMA PIECZĘĆ

7 sierpnia, godz. 18:00

29 sierpnia, godz. 16:00

Rycerz Antonius Block, który wraz ze swoim giermkiem wraca w rodzinne strony po odbytej krucjacie, jest aż nazbyt świadomy ulotności życia. Raz po raz odwiedza go odziany w czerń Posępny Żniwiarz, z którym gra w szachy, próbując odwlec moment, kiedy nieodwołalnie zapadnie ciemność. Siódma pieczęć Ingmara Bergmana jest baśnią o konfrontacji z perspektywą ostateczną. W napisanym po śmierci reżysera artykule amerykański krytyk J. Hoberman nazywa ten słynny film jawnie egzystencjalnym widowiskiem, kostiumową wersją Dżumy Camusa.

TAM, GDZIE ROSNĄ POZIOMKI

12 sierpnia, godz. 16:15

17 sierpnia, godz. 17:00

Kino drogi w ujęciu Ingmar Bergman. Isak Borg, zbliżający się do osiemdziesiątki wdowiec, wyrusza w podróż, aby odebrać honorowy tytuł naukowy. Za towarzyszkę ma swoją synową, a po drodze decyduje się podwieźć grupkę młodych autostopowiczów. MFF w Berlinie 1958 – Złoty Niedźwiedź, Nagroda FIPRESCI; MFF w Wenecji 1958 – Nagroda im. Pasinetti; Nagrody Bodil 1959 – najlepszy film europejski; Złote Globy 1960 – najlepszy film zagraniczny

JESIENNA SONATA

18 sierpnia, godz. 18:00

Przeszłość to bolesne miejsce, którego lepiej nie dotykać, gdyż w każdej chwili może zacząć krwawić. Eva, dojrzała kobieta z uporządkowanym życiem, ulega sentymentalnej pokusie i zaprasza do siebie matkę, której nie widziała od wielu lat. W filmie toczą ze sobą aktorski pojedynek dwie ikony kina – Liv Ullmann i Ingrid Bergman, dla której była to ostatnia rola na wielkim ekranie.

Więcej informacji dla Bergmanowskich freaków, którzy marzą o doświadczeniu tego na dużym ekranie na stronie internetowej kina Muranów.