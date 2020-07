Przystojny Iacopo Ricciotti w obsadzie "Dziewczyn z Dubaju". Mamy pierwsze zdjęcia z planu! 0

Pod koniec czerwca do gwiazdorskiej obsady filmu Dziewczyny z Dubaju dołączył włoski aktor i model Giulio Berruti. W połowie lipca na planie pojawili się kolejni zagraniczni artyści: Andrea Preti oraz Luca Molinari, o czym wam donosiliśmy. Teraz na pokładzie najbardziej oczekiwanej premiery 2021 roku stawił się Iacopo Ricciotti.

Przystojny aktor wcześniej występował w filmach krótkometrażowych: "Giorno di gloria”, "Il giorno della patata”, czy „Way Back Home”. Dziewczyny z Dubaju będą jego debiutem w filmie pełnometrażowym. Dystrybutorzy gwarantują, że postać grana przez Iacopo z całą pewnością zapisze się w pamięci widzów…

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń w produkcji Doroty Rabczewskiej-Stępień i Emila Stępnia nie jest przypadkowe, nie dziwi więc fakt, że w obsadzie pojawiają się międzynarodowe gwiazdy. Twórcom zależy, by jak najwierniej oddać realia tzw. „afery dubajskiej”, w którą – obok polskich celebrytek i modelek, zamieszani byli również gangsterzy powiązani z wyższymi sferami krajów Bliskiego Wschodu. Dziewczyny z Dubaju rozgrzeją do czerwoności polskie kina już 22 stycznia 2021 roku!