Koniec czekania na "Tenet" - widowisko Nolana w sierpniu trafi do europejskich kin 0

Jeszcze nie wszystko stracone, jeśli chodzi o letnią premierę widowiska Tenet. A przynajmniej tę poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Warner Bros. Pictures podało informacje o premierze filmu Tenet. Superprodukcja w reżyserii Christophera Nolana wejdzie do kin 26 sierpnia. Myk jest jednak taki, że film będzie debiutował w 70 krajach na całym świecie. Produkcja trafi między innymi do kin w Australii, Polsce, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Korei Południowej, Rosji i Wielkiej Brytanii. Na razie produkcja nie będzie debiutowała w Chinach. Jeśli chodzi o Amerykę Północną to Tenet będzie dostępny tylko w wybranych miastach od 3 września.

Fatalne statystyki związane z pandemią koronawirusa w USA sprawiają, że tamtejsza branża kinowa pozostaje w stagnacji. Warner Bros. Pictures ujrzał jednak światełka w tunelu spowodowane świetnymi wynikami finansowymi w krajach azjatyckich. 21 milionów dolarów zarobione przez sequel Zombie expressu napawa wielkim optymizmem.

Tenet był już trzykrotnie opóźniany. Pierwotnie miał zadebiutować w lipcu. Miejmy nadzieję, że najnowsza decyzja wytwórni zostanie podtrzymana i film wreszcie trafi na ekrany.

Źrodło: Variety