Ciąg dalszy programu Octopus Film Festival! 0

Myśleliście, że to już koniec atrakcji i bardzo oryginalnych przygód w różnych kierunkach ze strony Octopus? Otóż dorzucają jeszcze kilka kategorii do wrzącego od wyobraźni kotła:

Czarownice

W historii horroru czarownice nigdy nie zajęły pozycji tak istotnej jak psychopatyczni mordercy, wampiry czy zombie. A szkoda. Jak udowadniają filmy z ostatnich lat – takie jak The "VVitch", "Hagazussa", czy Małgosia i Jaś – postacie wiedźm mogą stanowić przyczynek dla fascynujących opowieści inicjacyjnych lub emancypacyjnych.

To więc doskonały moment, by przypomnieć sobie najważniejsze filmy o czarownicach w historii kina. W ramach cyklu Czarownice zajrzymy do najbardziej mrocznych i odległych zakamarków podgatunku – cofniemy się do Skandynawii sprzed stulecia, by przypomnieć sobie niezwykłe "Häxan", spędzimy dwie godziny w mrocznej wyobraźni Daria Argenta, sprawdzimy, czy wiedźma z Blair nadal straszy tak mocno jak dwie dekady temu, i poznamy Czarownica miłości.

VHS Hell

VHS Hell to cykliczne pokazy filmów klasy B znalezionych na najniższych półkach osiedlowych wypożyczalni. Ale to już wiecie. Nie wiecie natomiast, że w tym roku Octopus zaoferuje Wam aż potrójną dawkę kasetowej obskury, przy czym każdy z filmów zaprezentujemy w innych okolicznościach. W programie:

Hobgoblin, czyli żywy dowód na to, że – jeśli jest się Włochem – żaden budżet nie jest zbyt mały, żeby nakręcić fantasy udające Conana. Film zobaczymy w plenerze, z Piotrem Czeszewskim w roli lektora improwizującego dialogi na żywo.

Action USA, czyli nakręcone przez kaskaderów kino pościgowe, w którym na każdą minutę seansu przypadają przynajmniej cztery kraksy. Film dostaniemy prosto z kasety w – a jakże! – kinie samochodowym. TYLKO UWAŻAJCIE PRZY WYJEŻDŻANIU.

"Interzone", czyli włoska podróbka Mad Maxa, nakręcona według scenariusza Claudia Fragassa, legendarnego twórcy Trolla 2. Film zaprezentowany zostanie w klubie B90, z Mateuszem Gołębiowskim w roli lektora improwizującego dialogi na żywo.

Kino samochodowe

Organizatorzy doskonale zdają sobie sprawę, że po ostatnich miesiącach można mieć już dość formuły kina samochodowego, ale w ramach Octopusa chcą zaoferować Nam coś rzeczywiście zgodnego z duchem legendarnych amerykańskich drive-inów, które doskonale znamy z setek filmów.

W ramach Octopusowego kina samochodowego na parkingu AMBEREXPO zaprezentowane zostaną te filmy z programu, które albo rzeczywiście były przed dekadami wyświetlane w amerykańskich drive-inach, albo pasują do klimatu kina samochodowego znajdującego się gdzieś na obrzeżu kalifornijskiego miasteczka. Przybywajcie tłumnie, najlepiej w cadillakach.

Pokazy specjalne

Znakiem firmowy Ośmiornicy zawsze były pokazy specjalne. W tym roku również nie mogło ich zabraknąć. Co w programie?

Commando czytane na żywo przez Piotra Cyrwusa

Od kilku miesięcy wszyscy powtarzają Wam, żebyście umyli rączki. Czas, by tę wiadomość przekazał prawdziwy specjalista.

Piotr Cyrwus, legendarny aktor z Klanu, Fanatyk i W lesie dziś nie zaśnie nikt, posiadacz jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej telewizji, przyjedzie na Octopusa, by na żywo przeczytać dialogi do Commando z Arnoldem Schwarzeneggerem – jednej z najpiękniejszych historii o ojcowskiej miłości w dziejach kina. Będzie to wydarzenie tak wspaniałe, że po seansie nie będziecie nawet wiedzieli, co się stało.

Predator w Plenum

Podczas tej edycji Octopusa nie będziecie mieli czasu krwawić. Na dwie festiwalowe noce stoczniowa hala Plenum zamieni się w dziką dżunglę, w której czyhać będzie jedyny w swoim rodzaju łowca.

Kultowego "Predatora", jeden z najwspanialszych filmów w karierze Arnolda Schwarzeneggera, zaprezentujemy w scenerii, która spowoduje, że sami poczujecie się jak zwierzyna łowna rzucona na żer kosmicznego drapieżnika. Nie ma sensu mówić nic więcej, po prostu… GET TO THE PLENUM!

A to nie wszystko! Cały program znajdziecie na stronie tego niepodrabialnego festiwalu.