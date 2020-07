Pierwszy serial od Luki Guadagnino - zobaczcie zapowiedź ''We Are Who We Are'' 0

Luca Guadagnino, reżyser odpowiedzialny m.in. za film Tamte dni, tamte noce, za który otrzymał nominację do Oscara w 2018 roku w kategorii Najlepszy film, wziął się za nakręcenie swojego pierwszego serialu. HBO właśnie opublikowało pierwszą zapowiedź produkcji We Are Who We Are utrzymanej w podobnej stylistyce co wspomniany film.

Fabuła serialu skupi się na dwójce amerykańskich nastolatków mieszkających w bazie wojskowej we Włoszech. Będziemy świadkami ich pierwszych przyjaźni, miłości, poszukiwania własnej tożsamości z dala od rodzinnego kraju. Produkcja zbada także wątek tego jak to jest być nastolatkiem, jakie są radości i trudy tego okresu.

W obsadzie aktorskiej znajduje się Jack Dylan Grazer, który wcieli się w nieśmiałego 14-latka Frasera, który ze swoimi matkami Sarah, w tej roli Chloë Sevigny i Maggie – Alice Braga, przenosi się do bazy z Nowego Jorku. Z kolei Jordan Kristine Seamón sportretuje z pozoru odważną i pewną siebie Caitlin, mieszkającą w bazie od lat. Oprócz nich swoje angaże otrzymali także Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Corey Knight, Ben Taylor, Sebastiano Pigazzi i Beatrice Barichella.

Premiera serialu We Are Who We Are już 14 września 2020 roku.

