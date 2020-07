Dwayne Johnson podzielił się ze swoimi fanami za pośrednictwem social mediów ciekawostką związaną z początkami jego aktorskiej kariery. Sprawa dotyczy Willy’ego Wonki oraz możliwości zagrania w produkcji Tima Burtona.

Tego poranka pokazałem moim dzieciom jeden z moich ulubionych filmów – "Willy Wonka i fabryka czekolady". Pokochali go i teraz oczekują, że dostarczę im do pokoju górę czekolady i cukierków. To będzie mój kolejny projekt. Plus fajna historia – na początku lat 2000, kultowy reżyser Tim Burton rozważał mnie do roli Willy’ego Wonki w jego remake’u "Charlie i fabryka czekolady". Pamiętam, że pomyślałem wtedy: "cholera, wchodzę w to!". Było to jednak wiele lat temu, kiedy dopiero wchodziłem do Hollywood, bez żadnej box office’owej gwarancji oraz bez realnego doświadczenia w aktorstwie. Rolę oczywiście otrzymał Johnny Depp, który był wówczas jedną z największych gwiazd na świecie. Reszta jest już historią. Fakt, że Tim mnie rozważał (chociaż pewnie trwało to przez jakieś siedem sekund) było dla mnie bardzo ważne, ponieważ dopiero zaczynałem i nie wiedziałem, co przyniesie przyszłość. Czasami podnoszę kieliszek za marzenia, które się nie spełniły, ponieważ zdarza się, że są najlepszymi rzeczami, które się nie wydarzyły.

napisał The Rock na swoim Instagramie