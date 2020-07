Film o Ricku Grimesie porównywany przez scenarzystę do "Logana" 0

Rick Grimes, czyli kultowy telewizyjny bohater znany z serialu The Walking Dead otrzyma swój pełnometrażowy film. Scenarzysta wyczekiwanej produkcji ma dla fanów bardzo dobre nowiny – z jego słów wynika, że projekt będzie przypominał znakomite widowisko komiksowe Logan: Wolverine.

Logan: Wolverine był fantastycznym zwieńczeniem niezwykle długiej podróży jaką z uniwersum mutantów odbył tytułowy superbohater oraz odtwórca tej roli, czyli Hugh Jackman. Teraz scenarzysta Scott M. Gimple odpowiadający za skrypt do filmu, którego głównym bohaterem będzie Rick Grimes, porównuje oba tytuły.

Nie trzeba było oglądać każdego filmu o X-Menach, żeby go docenić. Rick ma swoją historię, która będzie w nim obecna i będzie dużą częścią tego, kim jest, ale prawdopodobnie będzie to inny Rick. Nowi widzowie powiedzą: "Ooo, to ten facet. Chce poznać jego wcześniejszą historię". My, którzy znamy tę opowieść stwierdzimy: "Cholera, to coś co ciążyło mu od dawna".

powiedział Gimple

Niezatytułowany jeszcze film o Ricku ma być początkiem trylogii, która opowie nam o dalszych losach tej postaci. Gimple uważa, że to widowisko musi być uhonorowaniem wszystkich ludzi, którzy poświęcili swój czas na oglądanie serialu, jednak trzeba zrobić to w taki sposób, aby film był atrakcyjny dla każdego.

Plany związane z realizacją filmu zostały ogłoszone pod koniec 2018 roku. Dzięki produkcji pełnometrażowej dowiemy się, co zaszło po wydarzeniach wieńczących odcinek piąty, dziewiątego sezonu zatytułowany "What Comes After", w którym Rick został zabrany przez helikopter i przetransportowany w jakieś inne miejsce. Jakie? Tego na razie nie wie nikt.

