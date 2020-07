David Thewlis w utworze "Awake Your Sleepy Hearts" Colina Stetsona 0

W utworze ze ścieżki dźwiękowej miniserialu National Geographic Drwale usłyszymy… głos Davida Thewlisa! Twórca podkładu muzycznego do serii, Colin Stetson, zadbał o wyjątkowo mroczną oprawę. Utwór "Awake You Sleepy Hearts" przyprawi o ciarki każdego, oddając tym samym atmosferę krwawych wydarzeń towarzyszących powstawaniu Nowego Świata.

fot. materiały prasowe

Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia, w National Geographic zobaczymy dwa premierowe odcinki nowej serii oryginalnej Drwale, opartej na powieści Annie Proulx o tym samym tytule. Tymczasem atmosferę serialu można poczuć już dziś, słuchając jeżącej włos na głowie ścieżki dźwiękowej kompozycji Colina Stetsona. Ten amerykańsko-kanadyjski muzyk specjalizuje się w mrocznych, wyjątkowo pobudzających wyobraźnię brzmieniach. Poprzednio z jego twórczością można było spotkać się, m.in. w Kolorze z przestworzy z Nicolasem Cagem czy Dziedzictwie. Hereditary z Toni Collette.

Choć sam tekst wydaje się sielski, to sposób, w jaki wypowiada go Thewlis w połączeniu z muzyką Stetsona sprawia, że po plecach przechodzi zimny dreszcz. Niczym przy wejściu do gęstego lasu, gdzie najmniejszy szmer, trzask, szelest staje się podejrzany i wyostrza zmysły, a z każdą chwilą wokół robi się chłodniej i mroczniej… Muzyka skomponowana do serialu doskonale oddaje emocje, jakie czekają na widzów serii Drwale, bowiem historia Nowego Świata zapisana jest krwią.

Premiera dwóch pierwszych odcinków miniserialu Drwale już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia, o godz. 22:00 i 23:00 w National Geographic. Ścieżka dźwiękowa w całości skomponowana przez Colina Stetsona dostępna jest m.in. na Spotify.

Źrodło: National Geographic - informacja prasowa