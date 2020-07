"Skandal. Ewenement Molesty” - nowa data premiery! W kinach od 2 października 0

Ursynowskie blokowiska, w połowie lat 90-tych. Kilku chłopaków zafascynowanych MTV i rapem zza wielkiej wody zakładają Mistic Molesta jako wyraz młodzieńczego buntu przeciwko szarej rzeczywistości. Wtedy nie wiedzą jeszcze, że ich muzyka odmieni polską scenę hip – hopową a oni sami staną się głosem młodego pokolenia. Póki co plan jest prosty: składać rymy, kleić bity i… dobrze się bawić.

Nagrywają pierwszą płytę „Skandal” – chuligański rap w ich wykonaniu trafia na póki sklepowe i od razu staje się hitem! Molesty słuchali wszyscy a ich teksty stały się dla młodych ludzi wyznacznikiem wartości moralnych. „Weź głęboki oddech i wróć do tych dni…” gdzie wszystko było proste a kumple byli jak rodzina. Hip- hop, zapiekanki, gumy turbo i bazary. Się żyło!

Historię o fenomenie zespołu i historii polski oraz kondycji pewnej grupy społecznej w kontekście artystycznym i społecznie zaangażowanym tworzącym panoramę kraju będziemy mogli zobaczyć już 2 października. To oficjalna data wejścia filmu do kina od BEST FILM.