Zdjęcia do serialu ''Loki'' wznowione zostaną w sierpniu 0

Zdjęcia do serialu Loki od Marvel Studios przerwane zostały po zaledwie dwóch miesiącach nagrywania i do tej pory od marca nie udało się ich wznowić. Mamy jednak dobre wieści. Jak donoszą zagraniczne media ekipa przygotowuje się do powrotu na plan.

fot. materiały prasowe

Filmowanie rozpocząć się ma w sierpniu. Zdjęcia do serialu powstają w Pinewood Atlanta Studios. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i produkcja nie zaliczy kolejnych opóźnień to zaplanowana na przyszły rok premiera na platformie Disney+ możliwe, że dojdzie do skutku. Jednak czy na wiosnę, czas pokaże.

Tytułową postać ponownie sportretuje Tom Hiddleston, aktor który w nordyckiego boga psot wcielił się już kilkukrotnie w pełnometrażowych filmach Marvela. W obsadzie aktorskiej serialu znajdują się także Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw i Sophia Di Martino.

Odnośnie fabuły serialu wiadomo nie wiele. Mamy poznać losy Lokiego z alternatywnej linii czasowej. Główny bohater ucieknie przed więzieniem w trakcie bitwy o Nowy York, a dokona tego za pomocą skradzionego Tesseractu. Będzie on podróżował w czasie i zmieniał bieg wydarzeń historycznych. Ma także walczyć z własną tożsamością. Loki będzie musiał zdecydować pomiędzy tym kim jest, a kim chciałby może być.

Źrodło: darkhorizons.com