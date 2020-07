Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Konflikt wytwórni Universal Pictures z siecią kin AMC zażegnany - doszło do podpisania nowej umowy

Na początku pandemii koronawirusa, kiedy rządy wielu krajów na świecie, w tym również Stanów Zjednoczonych, zdecydowały się zamknąć kina, wytwórnia Universal Pictures mimo wszystko zaprezentowała kilka swoich premierowych filmów za pośrednictwem serwisów streamingowych. Nie wszystkim spodobał się ten ruch.

Universal Pictures poszedł wówczas na wojenkę z kinami AMC. Włodarze jednej z największych sieci multipleksów w Stanach Zjednoczonych byli wściekli z powodu premiery w serwisach VOD kilku interesujących filmów – chociażby animacji Trolle 2, które okazały się kasowym sukcesem i sprzedały się naprawdę świetnie. Wówczas grożono właścicielom wytwórni, że ich filmy nie będą pokazywane w placówkach AMC. Jak się dzisiaj okazuje na groźbach się skończyło.

Sieć kin AMC oraz hollywoodzka wytwórnia podpisały nową wieloletnią umowę. Filmy wyprodukowane przez Universal Pictures i Focus Features będą pokazywane we wspomnianych kinach przez 17 dni na wyłączność. Co ciekawe po upływie tego okresu, wytwórnia będzie mogła udostępnić film na platformach PVOD, co jest wielką zmianą w dystrybucji.

W przyszłości do kin studio wypuści takie superprodukcje, jak kontynuacja Jurassic World czy następna odsłona serii "Szybcy i wściekli". Raczej mało wątpliwe, aby po niespełna trzech tygodniach te produkcje trafiły do serwisów VOD, ale przy okazji nieco mniejszych projektów jest to jak najbardziej możliwe.

Niebawem AMC i Universal mają rozpocząć rozmowy na temat międzynarodowych umów dystrybucyjnych. Sieć posiada swoje placówki w Europie i na Bliskim Wschodzie.

