Walt Disney chce zastąpić Raya Parka innym aktorem w roli Dartha Maula

Od dawna krążą plotki, jakoby Darth Maul miał powrócić do kinowego uniwersum "Gwiezdnych wojen". Jeśli tak się stanie to odtwórca tej roli, czyli Ray Park nie wcieli się ponownie w kultowego złoczyńcę.

Jak doskonale pamiętacie w widowisku Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie doszło do cameo Dartha Maula, a w postać ponownie wcielił się Ray Park. Wygląda na to, że był to ostatni występ aktora w tej roli. W ostatnich dniach fani żyją kontrowersjami związanymi z aktorem i materiałem, który został zamieszczony w jego social mediach. Według niektórych osób post miał zawierać zdjęcie przedstawiające Parka uprawiającego seks z kobietą. Oficjalnie mówi się o zhakowaniu konta Parka, jednak są też głosy, jakoby miała to być zemsta aktora na żonie, która dopuściła się zdrady.

Pomimo tego, że sytuacja jest niejasna i padło w mediach wiele oskarżeń, włodarze Walta Disneya oraz studia Lucasfilm nie chcą niepotrzebnego skandalu związanego z aktorem grającym, w którymś z filmów z serii "Gwiezdne wojny". Pomimo tego, że materiały zniknęły z Instagrama, to Disney nie zamierza kontynuować współpracy z Parkiem. Oczywiście nadal w planach jest zaprezentowanie Dartha Maula, w którymś z kolejnych projektów osadzonych w gwiezdnym uniwersum.

Z racji charakteryzacji Disney nie miałby problemów ze znalezieniem innego aktora do tej roli. Głosu postaci w filmach aktorskich oraz serialach animowanych użyczał Sam Witwer. Wśród fanów są i tacy, którzy widzieliby właśnie tego aktora w roli Lorda Sithów.

A Wy co sądzicie o tej sytuacji?

Źrodło: ComicBookMovie