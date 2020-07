Issa Rae w ''Sinkhole'' - filmie poruszającym problem kobiecej tożsamości 0

Jordan Peele, twórca przebojowego thrillera Uciekaj!, horroru To my czy serialu Strefa mroku bierze się za produkcję nowego projektu dla Universal Pictures noszącego tytuł Sinkhole.

fot. materiały prasowe

Universal Pictures w walce o ekranizację opowiadania Leyny Krow wygrało z ofertami ponad 10 innych wytwórni. Tekst skupia się na młodej rodzinie, która wprowadza się do swojego wymarzonego domu. Nie przeszkadza im nawet wielka dziura w ziemi znajdująca się na środku podwórka. Początkowo nie zdają sobie sprawy z jego mocy, jednak z czasem okazuje się, że ma on tajemnicze właściwości – potrafi naprawiać uszkodzone bądź zniszczone rzeczy. A człowiek rzeczą nie jest. Co się stanie, gdy to właśnie on postanowi z niego skorzystać?

W projekt oprócz Peele zaangażowana jest także Issa Rae, aktorka znana z serialu Niepewne czy filmu Nienawiść , którą dajesz. Rae oprócz roli producenta filmu, prawdopodobnie zagra w nim także główną rolę. Produkcja jest obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie wiadomo kiedy rozpoczną się zdjęcia do niej.

Sinkhole ma zgłębić temat kobiecej niedoskonałości, tego jak kobiety postrzegane są przez społeczeństwo. Poznamy kondycję ludzkości przez pryzmat kobiecej tożsamości.

Źrodło: deadline