Alicia Keys producentką filmu dokumentalnego o afroamerykańskich artystkach 0

Alicia Keys będzie pełniła funkcję producenta wykonawczego nowego projektu dokumentalnego, który opowie historię kilku ikonicznych dla afroamerykańskiego społeczeństwa (i nie tylko) artystek. Produkcja powstanie dla sieci PBS.

Produkcja będzie nosiła tytuł American Masters: How It Feels to Be Free i skupi się na karierach takich gwiazd, jak Nina Simone, Cicely Tyson, Lena Horne, Abbey Lincoln, Diahann Carroll i Pam Grier. Film pokaże, jak jak tych sześć kobiecych gwiazd przezwyciężyło rasistowskie stereotypy i stało się wybitnymi postaciami w przemyśle rozrywkowym.

Jestem dumna, że zostałam częścią tak znaczącego i ważnego projektu. Sztuka jest najpotężniejszym medium na naszej planecie. Nadal inspirują mnie i uczą potężne, odważne i burzące stereotypy kobiety, które wykorzystały swój sukces jako artystki, aby nieustraszenie stawiać czoła rasizmowi, seksizmowi, wykluczeniu i nękaniu. Szanuj ich odwagę, celebrując ich historie i kontynuując rozpoczętą pracę.

powiedziała producentka filmu

Film oparty na książce "How It Feels to Be Free: Black Women Entertainers and the Civil Rights Movement" autorstwa Ruth Feldstein, będzie zawierał wywiady i archiwalne występy wspomnianych pań oraz wywiady z wielką liczbą gwiazd. Wśród nich będą Alicia Keys, Halle Berry, Lena Waithe, Meagan Good, LaTanya Richardson Jackson i Samuel L. Jackson.

Premiera dokumentu American Masters: How It Feels to Be Free na początku 2021 roku.

Źrodło: AceShowBiz