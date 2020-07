Luca Guadagnino i Seth Rogen będą pracowali nad biografią hollywoodzkiego alfonsa 0

Reżyser Luca Guadagnino łączy siły z Sethem Rogenem i jego partnerem produkcyjnym Evanem Goldbergiem. Panowie zrealizuję biografię Scotty’ego Bowersa.

Seth Rogen i Evan Goldberg aktualnie piszą scenariusz do niezatytułowanego wciąż filmu. Będzie on oparty na filmie dokumentalnym z 2017 roku – Scotty and the Secret History of Hollywood. Reżyserować będzie wspomniany we wstępie Luca Guadagnino. Kim w ogóle był Scotty Bowers?

George Albert "Scotty" Bowers był amerykańskim żołnierzem piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, który walczył w trakcie II wojny światowej – brał udział między innymi w bitwie o Iwo Jimę. Po zakończeniu wojny stał się hollywoodzkim alfonsem, który słynął z dyskrecji, a także organizowania spotkań dla największych gwiazd z upodobaniami homoseksualnymi. Przykrywką jego nielegalnego biznesu była stacja benzynowa. Scotty Bowers zmarł przed rokiem w wieku 96 lat.

Jeśli oglądaliście miniserial Hollywood na Netfliksie to z pewnością skojarzycie Bowersa z postacią Erniego Westa granego przez Dylana McDermotta.

To kolejny interesujący projekt, w który zaangażował się Guadagnino. Filmowiec pracuje również nad kontynuacją swojego oscarowego hitu Tamte dni, tamte noce, nową adaptacją "Władców much" oraz remake’em Człowieka z blizną.

Źrodło: Deadline