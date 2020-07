Michelle Yeoh prawdopodobnie wystąpi w "Shang-Chi" od Marvel Studios 0

W Australii trwają zdjęcia do widowiska Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings i wygląda na to, że zaangażowano nową aktorkę do zagrania w superprodukcji od Marvel Studios.

Już w styczniu spekulowano na temat tego, że Michelle Yeoh może zagrać w filmie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Co prawda do dzisiaj studio, żaden producent, ani aktor z obsady nie poinformował oficjalnie o zatrudnieniu malezyjskiej aktorki, jednak jej zdjęcie wrzucone w social mediach zdaje się potwierdzać te doniesienia.

Na Instagramie możemy znaleźć zdjęcie Michelle Yeoh przechodzącej kolejny test na obecność koronawirusa. Wszystko spowodowane przybyciem do kraju, w którym trwają prace nad filmem Marvela. Dodatkowo dwójka aktorów grających w widowisku – Simu Liu oraz Awkwafina, pozwolili sobie skomentować fotografię.

Warto przypomnieć, że aktorka zagrała już krótką rolę w MCU. Miało to miejsce przy okazji filmu Strażnicy Galaktyki Vol. 2, gdzie Michelle Yeoh wcieliła się w postać Alety Ogord. Oczywiście w produkcji Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zagra zupełnie inną bohaterkę, ponieważ Marvel Studios nie ma problemu z aktorami i aktorkami odgrywającymi więcej niż jedną rolę w MCU.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i pandemia nie pokrzyżuje planów Marvela, wówczas Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings wejdzie do amerykańskich kin 7 maja 2021 roku.

Źrodło: MCU Cosmic