Jean-Claude Van Damme kręci z Netfliksem komedię akcji 0

Gwiazda kina akcji Jean-Claude Van Damme i platforma streamingowa Netflix będą współpracowali. We Francji trwają właśnie zdjęcia do pierwszego wspólnego projektu.

We Francji trwają zdjęcia do filmu The Last Mercenary w reżyserii Davida Charhona. Produkcja zapowiadana jest jako komedia akcji. W rolę główną wciela się wspomniany we wstępie Jean-Claude Van Damme. Aktor wciela się w tajemniczego byłego agenta tajnych służb, który musi pilnie wrócić do Francji, kiedy jego syn zostaje fałszywie oskarżony przez rząd o handel bronią i narkotykami po pomyłce nadgorliwego biurokraty.

W obsadzie są także Alban Ivanov, Assa Sylla i Samir Decazza. Scenariusz do filmu wspólnie z Davidem Charhonem stworzył Ismael Sy Savane.

*"The Last Mercenary" to niesamowicie ekscytujący projekt, który pozwala mi na spróbowanie się w nowym gatunku. Scenariusz Davida Charhona łączy wszystkie elementy w bardzo udany sposób – piękną historię z emocjami, dużą ilość akcji i humoru. Jestem również bardzo szczęśliwy, że mogę pracować u boku nowego pokolenia utalentowanych osób, takich jak Alban Ivanov, Assa Sylla i Samir Decazza. *

powiedział Jean-Claude Van Damme

Źrodło: Deadline