Walka o równość podczas pamiętnych wyborów Miss Świata w zwiastunie filmu ''Niepokorna miss''

W sieci za pośrednictwem Shout! Studios pojawiła się pierwsza oficjalna zapowiedź filmu Niepokorna miss, opartego na prawdziwych wydarzeniach. W latach 70. ubiegłego wieku pewna grupa kobiet podczas wyborów Miss Świata postanowiła powalczyć o równość.

fot. materiały prasowe

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych konkurs Miss Świata był najpopularniejszym telewizyjnym show na świecie. Miliony widzów z wypiekami na twarzy śledziło zmagania najpiękniejszych dziewcząt świata. Impreza całkowicie zdominowana przez męski punkt widzenia była solą w oku postępowych młodych kobiet, które uważały, iż konkursy piękności poniżają kobiety, bowiem traktowane są one tam przedmiotowo. Ambitna studentka Sally przyłącza się do aktywistek londyńskiego koła Ruchu Wyzwolenia Kobiet. Młode kobiety pod wodzą charyzmatycznej i zbuntowanej Jo planują spektakularny protest podczas transmitowanego na żywo finału Miss Świata, który w roku 1970 ma odbyć się w Londynie. Niesforne i nieposkromione dziewczyny działając partyzanckimi metodami wprowadzą wielkie zamieszanie na finałowej gali. To jednak nie jedyne wydarzenie jakie przeniosło te wybory do historii. Faworytką była kandydatka ze Szwecji, zwyciężyła jednak kobieta z Grenady – Jennifer Hosten. Była to pierwsza czarnoskóra kobieta, która zdobyła tytuł Miss Świata. W przeciągu tych kilku godzin patriarchat został wyparty, a zachodni ideał piękna wywrócony do góry nogami.

Film Niepokorna miss może pochwalić się naprawdę świetną gwiazdorską obsadą, w skład której wchodzą nominowana do Oscara Keira Knightley jako Sally, aktorka znana z serii Piraci z Karaibów czy filmu Duma i uprzedzenie, Gugu Mbatha-Raw jako Jennifer Hosten, Jessie Buckley jako Jo, Keeley Hawes, Phyllis Logan, Lesley Manville, Rhys Ifans i Greg Kinnear jako Bob Hope. Za kamerą stanęła Philippa Lowthorpe, a autorką scenariusza jest Rebecca Frayn wraz z Gaby Chiappe.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera filmu już 25 września 2020 roku. W ten dzień produkcja zadebiutuje w wybranych kinach i na VOD.

