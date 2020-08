''The Last of Us'' od HBO będzie miało szerszą fabułę niż gra 0

Jak wiemy HBO pracuje nad adaptacją jednej z lepszych gier survivalowych jaką jest The Last of Us. W projekt ten zaangażowani są także ludzie odpowiedzialni za grę tj. jej producent i scenarzysta Neil Druckmann i kompozytor Gustavo Santaolalla. Tym samym spodziewać możemy się jej wiernego odzwierciedlenia, a nawet poszerzenia fabuły o nowe wydarzenia i postacie.

Tak właśnie twierdzi Craig Mazin, człowiek odpowiedzialny za produkcję serialowej adaptacji, który na swoim koncie ma hitowy serial Czarnobyl. Mazin podczas jednego z ostatnich wywiadów zapewnił fanów gry, że nie mają się o co martwić, bowiem projekt jest zdecydowanie w dobrych rękach. Zarówno on, jak i Druckmann nie chcą wprowadzać żadnych znaczących zmian, jedynie planują rozszerzyć fabułę lub trochę ulepszyć historię, aby serial nabrał jakości.

Fani przeważnie martwią się, że jeśli coś zostanie sprzedane komuś innemu do realizacji, to ta osoba tego nie zrozumie lub zaplanuje to zmienić. Tu jednak jest inaczej, bowiem robimy to z kimś odpowiedzialnym za grę, a więc zmiany, które wprowadzimy, będą miały na celu jedynie wypełnienie historii i jej rozszerzenie. powiedział Mazin

Akcja gry rozgrywa się w świecie spustoszonym przez pandemię, przez którą ludzie zmieniają się w krwiożercze bestie. W pewnym momencie losy dwójki bohaterów – mężczyzny o imieniu Joel i młodej dziewczyny Ellie krzyżują się. Ten niecodzienny duet wyrusza w niebezpieczną podróż przez zgliszcza Stanów Zjednoczonych.

Źrodło: comingsoon