Poznaliśmy tytuł serialowego spin-offa ''Pięknej i Bestii''? 0

Niedawno informowaliśmy, iż platforma Disney+ pracuje nad serialowym spin-offem mającym być prequelem filmu Piękna i Bestia, który to stał się światowym hitem zarabiając ponad 1 mld dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 160 mln. Teraz być może poznaliśmy tytuł jaki nosić będzie nowa produkcja.

fot. materiały prasowe

Informacja taka wyszła od Alana Menkena, kompozytora, który obecnie pracuje nad muzyką do prequela. W jednym z ostatnich wywiadów nazwał go The Little Town. Nie sprecyzował czy to roboczy tytuł czy zostanie on tym oficjalnym. Jednak nazwa ta jest miłym odniesieniem do pierwszego utworu jaki w muzycznych adaptacjach śpiewa Bella, a który to odnosi się do jej rodzinnej wioski.

W prequelu do swoich ról powrócą Luke Evans i Josh Gad, którzy ponownie wcielą się w postacie Gastona i LeFou. Za serialowy prequel odpowiadają twórcy Dawno, dawno temu – Eddy Kitsis i Adam Horowitz. Oprócz nich współautorem scenariusza jest także Josh Gad. Projekt ten z założenia ma być limitowaną muzyczną serią, składającą się z sześciu odcinków. Obecnie nie wiadomo kto jeszcze wystąpi w serialu, ani kiedy możemy spodziewać się jego premiery.

Źrodło: comingsoon