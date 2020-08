Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Courteney Cox powróci w kolejnej odsłonie "Krzyku" 0

Na początku roku ogłoszono plany związane z realizacją kolejnej części serii "Krzyk". Dzisiaj mamy dla Was nowe informacje związane z tym projektem.

W nowym filmie, który zostanie wyreżyserowany przez duet Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett odpowiedzialny za bardzo fajny horror Zabawa w pochowanego, pojawią się gwiazdy mające za sobą występy w poprzednich odsłonach. Pierwszym aktorem, który został potwierdzony był David Arquette – powtórzy on rolę Deweya Rileya. Jednak to nie ta nowina powinna ucieszyć fanów cyklu. W produkcji pojawi się Courteney Cox, która grała we wszystkich czterech filmach Wesa Cravena.

Nie możemy wyobrazić sobie "Krzyku" bez ikonicznej Gale Weathers, dlatego jesteśmy niesamowicie podekscytowani i zaszczyceni z możliwości pracowania razem z Courteney. Jesteśmy jej absolutnymi fanami i jesteśmy zachwyceni dołączeniem do kolejnego rozdziału sagi "Krzyk".

ogłosili filmowcy

Cały czas trwają rozmowy z kolejnymi gwiazdami cyklu. Wśród nich są Neve Campbell oraz Matthew Lillard. Czekacie na kolejny "Krzyk"?

