Seth Rogen wyjaśnia czemu nie doszło do kontynuacji filmu ''Boski chillout'' 0

Komedia Boski chillout z 2008 roku była kasowym hitem, zarabiając ponad 100 mln dolarów przy budżecie rzędu 27 mln. Wydawać by się mogło, że taki sukces otwiera drzwi do kontynuacji. Tak się jednak nie stało.

fot. materiały prasowe

Sequel co prawda był w planach, ale nie powiodły się rozmowy ze studiem Sony Pictures. Seth Rogen, odtwórca roli Dale’a był ostatnio gościem w The Howard Stern Show, gdzie wyjaśnił, dlaczego nie doczekaliśmy się dalszych przygód jego bohatera i Saula.

Próbowaliśmy to zrobić. Dzięki włamaniu na serwery Sony dowiedzieliśmy się, że studio postanowiło zabić ten film. Kontynuacja była czymś na co byliśmy bardzo otwarci kilka lat temu, ale Sony nie było zbytnio zainteresowane. Myślę, że chcieliśmy zbyt dużo pieniędzy, a studia nie lubią ich rozdawać.

W 2014 roku doszło do włamania na serwery Sony, które to spowodowało wyciek do sieci poufnych dokumentów i e-maili dotyczących wielu projektów filmowych, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. W jednym z nich była właśnie informacja o sequelu filmu Boski chillout. Producent filmu Judd Apatow chciał 50 mln dolarów na film, podczas gdy studio dawało mu tylko 45 mln. Rezultatem do produkcji filmu nigdy nie doszło. Żałujecie?

Źrodło: deadline