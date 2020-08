Rooney Mara i Joaquin Phoenix wyprodukują ważny dokmuent "The End of medicine"! 0

Duet aktorski i osobiście para zdecydowała się na stworzenie dokumentu o chorobach odzwierzecych o nazwie "The End of medicine". To kolejny, aktywistyczny krok bardzo zaangażowanych w sytuacje klimatu i zwierząt, w walce o większą świadomość społeczną Rooney Mary i Joaquina Phoenixa. Aktorzy nie ograniczają się w swoim życiu jedynie do artystycznej działalności.

Obydwoje od długiego czasu działają transparentnie z troski o mniejszości społeczne, czy zwierzęta. Wykorzystują swój status, by szerzyć wiedzę i empatię. Rooney Mara jest właścicelką wegańskiej marki odzieżowej, dbającą o najwyższe stadnardy troski również o jej pracowników Hiraeth Collective. Na dodatek założyła fundację Faces of Kibera, która troszczy się o wyższe standardy życia i poprawianie jego jakości siertom ze slumsów w Nairobi i Kiberze. Natomiast Joaquin pomaga w zapewnieniu żywności osobom potrzebującym w Republice Południowej Afryki zasiadając w zarządzie fundacj The Lunchbox. Na dodatek jest zaangażowany nieustannie w walkę o zmianę podejścia człowieka do zwierząt. Robi to poprzez twórczość filmową. Był producentem wykonawczym w filmie Gunda wyreżyserowanym przez Victora Kossakovsky'ego, gdzie została pokaza ważnośc relacji człowieka z naturą i potrzeba spojrzenia na inne gatunki bez dominacji, a z równością ich wobec nas.

Natomiast dokument "The End of medicine", który zaczął powstawać już w ubiegłym roku przed pandemią, jest pierwszym wspólnym działaniem aktywistycznym pary.

Takie mają wyobrażenia i plany dotyczące tej produkcji:

Wierzymy, że film będzie otwierającym oczy wezwaniem do działania. Nauka jest bowiem niepodważalna. Nowoczesna hodowla zwierząt nadal będzie prowokować takie problemy, jeśli nie zmienimy radykalnie naszych wzorców konsumpcji.

Przy dokumencie pracuje z aktorami również Alex Lockwood. Również wypowiedział się, co chciałby by w widzach sprowokało ich dzieło:

Wszyscy stajemy się coraz bardziej świadomi zagrożenia, jakie stanowią choroby odzwierzęce, ale rządy i mainstreamowe media koncentrują się nie tyle na ich zapobieganiu, co gaszeniu nagłych pożarów. Chcemy rzucić nowe światło na stopień, w jakim hodowla zwierząt i niszczenie środowiska przyczyniają się do problemu.

Droga aktywistyczna pewnie na tym się nie zatrzyma, co jest imponujące, że zapracowani aktorzy, angażują się coraz bardziej i mocniej w takie akcje i wykorzystują tak, czując odpowiedzialność wspólnotową, swój wizerunek.