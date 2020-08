Mads Mikkelsen zagrał tytułowego bohatera serialu Hannibal w trzech sezonach. Jak się okazuje to nie ten aktor pierwotnie był przymierzany do roli kultowego czarnego charakteru. Informację zdradził pomysłodawca serii Bryan Fuller w jednym z niedawnych wywiadów.

To był interesujący taniec, ponieważ powiedziałem "Mads Mikkelsen!", a oni odpowiedzieli "Nie, może Hugh Grant?", wówczas odarłem "Super, złóżcie ofertę, ale on ją odrzuci". Złożyli ofertę, a on ją odrzucił. Spytałem wtedy "Co z Madsem Mikkelsenem?", na co oni "Cóż, a co z Johnem Cusackem?". Powiedziałem "Super, złóżcie ofertę, ale on ją odrzuci", oni złożyli, a on odrzucił. Spytałem wtedy "Hej, co z Madsem Mikkelsenem?". Ta karuzela kręciła się przez trzy albo cztery miesiące, po tym jak obsadziliśmy Hugh Dancy’ego. W końcu powiedziałem: "Mads jest tym gościem, to jest gość, którego widzę w tej roli. Ja to napisałem, ja to rozumiem".

wyjawił Fuller