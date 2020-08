Jak o swoich bohaterach mówią młodzi aktorzy, odtwórcy głównych ról – Pola Król, Mia Goti i Jakub Janota-Bzowski? Olek jest odważny, ciekawy świata, przyjazny i potrafi postawić na swoim. Felka jest bardzo dynamiczna. Nie lubi planować i czekać. Wszystko chce robić spontanicznie. Julka jest lojalną przyjaciółką, troskliwą osobą, która dba o dobro innych, nawet kiedy sama nie może sobie z czymś poradzić. Jest bardzo rozsądna i żądna wiedzy. Nie szkolnej, ale takiej, którą mogłaby zdobyć sama, odkrywając i szukając odpowiedzi.

Ta trójka będzie musiała rozwiązać zagadkę kradzieży najcenniejszego obrazu w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu – „Plaży w Pourville” Moneta. Towarzyszą im dorośli, choć nie zawsze można liczyć na ich pomoc.

Ponownie w rolę ciotki głównej bohaterki, Julki, wcieli się Joanna Szczepkowska. Tak aktorka o swojej roli:

Znam takich ludzi jak ciotka, którą gram – konkretni, uporządkowani, profesjonalni, a zdarzają im się najdziwniejsze przygody i nagle znajdują się w takich miejscach, gdzie nikt by ich sobie nie mógł wyobrazić. Udział w Tarapatach 2 to znakomita przygoda.

Filmowym insepktorem Rafalskim będzie Zbigniew Zamachowski:

Najbardziej podobał mi się w tej części „Tarapatów” twist. To, jak z kolejnymi zdarzeniami jesteśmy zaskakiwani. Po paru postaciach tej opowieści nie spodziewamy się tego, czego dowiadujemy się na koniec historii. Nie będę zdradzał, czy to są zmiany na dobre, czy złe – zostawiam to widzom do odkrycia.