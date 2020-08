"Powrót do Przyszłości" - limitowane wydanie trylogii z okazji 35-lecia premiery filmu 0

W 1985 roku reżyser Robert Zemeckis, producent wykonawczy Steven Spielberg oraz scenarzysta Bob Gale wyruszyli w trzyczęściową podróż w czasie, która pobiła rekordy kasowe na całym świecie i zrobiła z "POWROTU DO PRZYSZŁOŚCI" jedną z najpopularniejszych trylogii w historii kina. Universal Pictures Home Entertainment oraz Filmostrada świętują 35. rocznicę powstania przełomowego pierwszego filmu Powrót do przyszłości udostępniając fanom po raz pierwszy całą trylogię na nośniku 4K Ultra HD już 22 października 2020 roku.

Wydanie wypełnione jest materiałami dodatkowymi, w tym dyskiem bonusowym, który zawiera ponad godzinę zupełnie nowych treści, takich jak niewidziane dotąd nagrania z castingów gwiazd Hollywood – Bena Stillera, Kyry Sedgwick, Jona Cryera, Billy'ego Zane'a, Petera DeLuise i C. Thomasa Howella, a także wycieczkę po wystawie wypełnionej rekwizytami i pamiątkami z filmu, po której oprowadza Bob Gale, zapowiedź nowego programu muzycznego oraz specjalny odcinek popularnego serialu "Could You Survive The Movies?" dostępnego na YouTube.

Dołącz do Marty’ego McFly’a (Michael J. Fox), Doca Browna (Christopher Lloyd) i wehikułu czasu DeLoreana i przeżyj razem z nimi przygodę życia, podróżując do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, wywołując niszczącą czas reakcję łańcuchową, która zakłóci kontinuum czasoprzestrzenne! Powstała dzięki Stevenowi Spielbergowi, Robertowi Zemeckisowi i Bobowi Gale’owi, ta niezapomniana kolekcja jest niezrównaną trylogią, która wytrzymuje próbę czasu.

Po raz pierwszy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zderzają się w oszałamiającej rozdzielczości Ultra HD. Nowe 4K Ultra HD i Blu-ray ™ zapewniają najwyższą jakość obrazu, więcej kolorów niż kiedykolwiek wcześniej i wciągający, wielowymiarowy dźwięk. Stworzona przez twórców filmowych Stevena Spielberga, Roberta Zemeckisa i Boba Gale’a, ta niezapomniana kolekcja z okazji 35. rocznicy zawiera wiele godzin dodatkowych materiałów, co czyni ją obowiązkową pozycją w każdej filmowej bibliotece. Wszystkie trzy filmy serii "POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI" po raz pierwszy będą dostępne w cyfrowej jakości 4K Ultra HD.

TRYLOGIA POWROTU DO PRZYSZŁOŚCI TRAFI DO SKLEPÓW W 4 WYJĄTKOWYCH WYDANIACH:

Źrodło: Filmostrada