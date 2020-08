PÓŁ MILIONA odsłon teledysku Kazika do filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" w zaledwie jeden weekend! 0

Pół miliona odtworzeń i miejsce w TOP10 polskiej karty „Na czasie” w serwisie YouTube! Utwór Kazika Staszewskiego promujący film o Tomku Komendzie – chłopaku skazanym na 25 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił – w ciągu trzech dni od premiery odniósł wielki sukces, zdobywając popularność i serca słuchaczy.

Poruszająca „power ballada” o uczciwości, wolności i sprawiedliwości, swoją publiczność zdobyła również poza Internetem. Utwór grały już m.in. Eska Rock czy radio Nowy Świat. Piosenka zbiera świetne noty oraz komentarze i wiele wskazuje na to, że lada chwila trafi na najważniejsze z krajowych list przebojów!

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy to poruszający dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Za kamerą filmu stanął Jan Holoubek – zdobywca Grand Prix festiwalu „Młodzi i Film”, autor głośnego i popularnego serialu Rojst. Wyśmienitą obsadę aktorską współtworzą zdobywcy prestiżowych polskich nagród filmowych, m.in.: Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki. Rolę Tomasza Komendy zagrał niezwykle utalentowany Piotr Trojan, mający na koncie udział w takich produkcjach, jak: Chce się żyć czy serial Pułapka. Film w kinach 18 września.