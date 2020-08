Brytyjska komedia ''Ged Duked!'' z zwiastunem red band 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun brytyjskiej komedii Get Duked! Opublikowana zapowiedź ze względu na użyty w niej język przeznaczona jest tylko dla widzów dorosłych.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Ninian Doff. Get Duked! jest jego pełnometrażowym debiutem reżyserskim. W obsadzie aktorskiej znajdują się Eddie Izzard, Kate Dickie, Georgie Glen, James Cosmo, Samuel Bottomley, Viraj Juneja, Rian Gordon i Lewis Gribben.

Akcja filmu rozgrywa się głęboko w szkockich górach. Tam na kemping wybrała się czwórka miejskich chłopaków. Chcą zasmakować wolności, palić zielsko i czuć się młodymi tak mocno jak nie czuli się nigdy przedtem. Ich beztroskę przerywa jednak czyhające na nich niebezpieczeństwo. Aby zachować status quo przejdą anarchistyczną podróż, trafią na kochających hip-hop rolników i będą jeść halucynogenne odchody królików.

Premiera Get Duked! odbędzie się 28 sierpnia 2020 roku w serwisie Amazon Prime Video. Zainteresowani czy powyższa zapowiedź nie zachęciła Was do zapoznania się z tą szaloną produkcją?

Amazon nabył film po jego premierze w zeszłym roku na SXSW Film Festival. Wtedy produkcja wyświetlona została pod tytułem Boyz in the Wood, jednak twórcy zdecydowali się powrócić do roboczego tytułu Get Duked!.

Źrodło: deadline