Gwiazda ''The Kissing Booth'' wystąpi u boku Brada Pitta? 0

Sony Pictures pracuje nad nową produkcją Bullet Train, w której to swój angaż otrzymał już Brad Pitt. Teraz rolę w tym thrillerze akcji negocjuje młoda aktorka Joey King, znana z romantycznej komediowej serii dla nastolatków The Kissing Booth od Netflixa. Jeśli jej się uda to być może kontrakt ten otworzy jej drzwi do wielkiej kariery.

fot. materiały prasowe

Za reżyserię Bullet Train odpowiada David Leitch, spod którego skrzydeł wyszedł Deadpool 2, a także spin-off Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. Leitch oprócz pełnienia tej zaszczytnej funkcji zajmie się także nadzorowaniem scenariusza pisanego przez Zaka Olkewicza.

Jeśli chodzi o szczegóły fabularne to jak na razie utrzymywane są one w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że scenariusz oparty będzie na japońskiej powieści Isaki Kotaro noszącej tytuł Maria Beetle, w której to akcja rozgrywa się w zmierzającym do Tokio pociągu. Wsiada do niego były profesjonalny zabójca pragnący zemścić się za pobicie swojego syna.

Leitch, Kelly McCormick, Antoine Fuqua i Kat Samick zajmą się produkcją Bullet Train. Jak na razie nie wiadomo na kiedy planowana jest jego premiera, ale z pewnością nie wcześniej niż za dwa lata.

Źrodło: comingsoon