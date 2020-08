Bradley Cooper negocjuje rolę w filmie Paula Thomasa Andersona 0

Bradley Cooper, reżyser i odtwórca jednej z głównych ról w nagradzanym muzycznym dramacie Narodziny gwiazdy, negocjuje swoją kolejną rolę w nowym filmie Paula Thomasa Andersona. Za projekt odpowie studio MGM.

fot. materiały prasowe

Akcja nienazwanego do tej pory filmu rozgrywać będzie się w latach 70 XX wieku w dolinie San Fernando. Ma to być dramat traktujący o trudach dorastania. Wiele różnych historii skupi się wokół dziecięcego aktora uczęszczającego do liceum w wspomnianej dolinie. Ujrzymy to jak młody człowiek radzi sobie z popularnością, która nieoczekiwanie na niego spadła.

Jak na razie nie wiadomo jaką rolę w filmie miałby odegrać Cooper. Anderson jest autorem scenariusza, reżyserem i producentem filmu wraz z Sarah Murphy.

Zdjęcia do filmu rozpocząć miały się już wiosną tego roku, jednak panująca pandemia koronawirusa zweryfikowała te plany. Jeśli ekipa otrzyma wszelkie niezbędne zgody to wejdzie na plan w Los Angeles jesienią.

Obecnie Cooper oczekuje także na wznowienie zdjęć na planie Nightmare Alley Guillermo del Toro. Aktor ma także zagrać główną role i zająć się reżyserią filmu dla Netflixa o kompozytorze Leonardzie Bernsteinie.

Źrodło: thewrap.com