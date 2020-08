W sieci można znaleźć materiał wideo z wywiadem Denisa Villeneuve'a promującym Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Szanghaju. W trakcie rozmowy nie mogło zabraknąć tematu związanego z jego najnowszym filmem, czyli Diuną.

Planowałem wrócić i nakręcić kilka rzeczy później, ponieważ chciałem ponownie przystosować film. Potrzebowałem czasu. Wtedy nie wiedziałem jednak, że zapanuje pandemia. W tym momencie niszczy to mój harmonogram. W tym momencie będzie to sprint, aby ukończyć film na czas, ponieważ mieliśmy wrócić nakręcić te rzeczy. Oznacza to również, że będę musiał ukończyć niektóre elementy filmu, takie jak montaż i efekty wizualne będąc w Montrealu, podczas gdy moja ekipa została w Los Angeles. zdradza reżyser

W dalszej części rozmowy kanadyjski filmowiec mówił o wyzwaniach związanych z próbą ukończenia filmu podczas pracy zdalnej.

Będąc reżyserem z niektórymi rzeczami można sobie poradzić dzięki technologii. Nadzór nad efektami wizualnymi z niektórymi urządzeniami jest łatwy do wykonania na odległość, ale montaż… Z moim montażystą (Joe Walkerem), dzielimy się sprzętem będąc daleko od siebie, jednak zdałem sobie sprawę, że z montażem jest jak z tworzeniem z kimś muzyki, musisz być w tym samym pomieszczeniu. Są w tym jakieś interakcje międzyludzkie, spontaniczność, energia. Naprawdę tęsknię do przebywania w tym samym pokoju, co mój montażysta… to bardzo, bardzo bolesne.