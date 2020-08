Liam Neeson w rozgrzewającej serce komedii "Włoskie wakacje” już 7 sierpnia w kinach! 0

Nawet najwięksi filmowi twardziele wiedzą, że zaczynać wszystko od nowa… można tylko w słonecznej Toskanii! Liam Neeson tym razem w czarującej, komediowej odsłonie rzuca wszystko, by poza włoskim słońcem, najlepszym risotto i lokalnym winem, znaleźć również szczęście. „Włoskie wakacje” już 7 sierpnia w kinach!

W pogoni za włoskim la dolce vita

Wystąpił w ponad siedemdziesięciu filmach, zdobywając popularność przede wszystkim jako król kina akcji. Lubi jednak zaskakiwać takimi rolami jak niesforny malarz Robert w ciepłej komedii Włoskie wakacje, która już 7 sierpnia trafi do kin. Podobnie jak w kasowym hicie To właśnie miłość aktor pokaże swoje komediowe oblicze, które także tym razem w pełnej humoru i wzruszeń historii skruszy serca największych twardzieli. Z tą różnicą, że w filmową podróż udamy się do malowniczej wioski w Toskanii, gdzie w blasku włoskiego słońca, można wszystko zacząć od nowa. U boku aktora zobaczymy jednego z jego dwóch synów – Michaela Richardsona, który poszedł w ślady zarówno swoich rodziców – Liama Neesona i Natashy Richardson, jak również babci – Vanessy Redgrave, znanej m.in. z kultowego Powiększenia Antonioniego oraz nagrodzonej Oscarem za rolę w filmie Julia. Neeson zastrzega jednak, że nie udziela synowi aktorskich korepetycji, zamiast tego obserwując nabierającą tempa karierę aktorską syna.

Droga do Hollywood

Liam Neeson urodzony w Irlandii Północnej, zebrał garść życiowych doświadczeń nim stanął przed kamerą filmową. Jako nastolatek uprawiał amatorsko boks i podczas jednej z walk złamał nos, co później na dobre stało się na ekranie jego znakiem szczególnym. Przez pewien czas był także operatorem wózka widłowego, jednak w końcu w 1976 roku zadebiutował na deskach teatru, otrzymując swoją pierwszą rolę z uwagi na… wysoki wzrost. Szybko jednak udowodnił, że posiada także inne atrybuty i umiejętności, w tym szczególny talent aktorski. Dostrzegł go reżyser John Boorman, który zaproponował mu rolę w swoim filmie Excalibur, gdzie Neeson poznał brytyjską gwiazdę Helen Mirren, z którą później związany był przez kolejnych kilka lat. Po tym fabularnym debiucie zaczęły spływać kolejne atrakcyjne propozycje filmowe – w 1984 roku aktor wystąpił u boku Mela Gibsona, Anthony’ego Hopkinsa i Daniela Day-Lewisa w znanym filmie przygodowym Bunt na Bounty, w 1986 – w głośnej Misji z Robertem De Niro oraz Jeremym Ironsem i wreszcie w Liście Schindlera Stevena Spielberga w 1993 roku, która przyniosła mu nominację do Oscara. Później przyszły takie superprodukcje jak Gangi Nowego Jorku Martina Scorsese, Batman – Początek w reżyserii Christophera Nolana, czy Królestwo niebieskie Ridleya Scotta. Liam Neeson otrzymał też Order Imperium Brytyjskiego nadany przez królową Elżbietę II, a także pełni funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNICEF.

Włoskie wakacje to pełnometrażowy debiut reżyserski Jamesa D’Arcy’ego, w którym udało mu się skompletować wymarzoną obsadę – niesforny duet ojca i syna, w których role wcielili się Liam Neeson i jego syn Michael Richardson. U ich boku zobaczymy także włoską aktorkę i modelkę Valerię Billelo oraz Lindsay Duncan znaną między innymi z Czasu na miłość i Pod słońcem Toskanii.

Robert i jego syn Jack przyjeżdżają do Włoch, by jak najszybciej sprzedać rodzinną willę. Okazuje się jednak, że dom wymaga gruntownego remontu, ich przymusowe wakacje potrwają dłużej niż zakładali, a w malowniczej Toskanii… wszystko można zacząć od nowa.