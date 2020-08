Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Fani serialu "The Umbrella Academy" mają kandydata do zagrania Robina 0

W sieci pojawiły się grafiki fanowskie dotyczące jednego z aktorów serialu The Umbrella Academy, który miałby się wcielić w postać Robina. Fani są zachwyceni.

Wydaje się, że kwestią czasu jest, aż Warner Bros. Pictures zdecyduje się na wprowadzenie na wielki ekran do swojego komiksowego uniwersum postaci Robina. Oczywiście od lat trwają debaty i spory na temat odpowiedniego aktora do tej roli. Teraz swojego kandydata mają również fani serialu The Umbrella Academy, który już za kilka dni zadebiutuje z 2. sezonem w serwisie platformy streamingowej Netflix.

Więc zacząłem oglądać "The Umbrella Acadamy" ubiegłej nocy i jedyną myślą w mojej głowie jest, jak perfekcyjnym Robinem mógłby być Aidan Gallagher.

pisze w social mediach jeden ze subskrybentów

A tego typu informacji jest więcej:

Jak widać na horyzoncie pojawił się nowy faworyt do zagrania podopiecznego Bruce’a Wayne’a. A co Wy sądzicie o tej kandydaturze?

Jeśli nie macie zdania to z pewnością musicie zabrać się za serial The Umbrella Academy. Tym bardziej, że już w piątek nowe odcinki hitu Netfliksa.

