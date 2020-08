Musieliśmy poczekać trochę, żeby dowiedzieć się cokolwiek o planach uznanego, autorskiego i oryginalnego twórcy, wielokrotnie nagradzanego na międzynarodowych festiwalach. Ostatnio w czym brał udział, była to biografia legendy Bruce’a Lee. Po tej produkcji, pojawiał się w kinie w roli producenta wykonawczego.

Nie da się ukryć ekscytacji tym projektem. Powrót w znane rejony dla artysty, miejsce akcji Szanghaj, czyli miasto jego narodzin przed wyprowadzką z rodziną do Hongkongu.

Reżyser, tak skromnie wypowiada się na temat swojego zamysłu i umiejscowienia historii:

Chciałbym zaprosić widzów do zanurzenia się w intrygach metropolii i jej mieszkańców z początków lat 90. Był to ekscytujący czas, który utorował drogę do tamtejszego, współczesnego dobrobytu.